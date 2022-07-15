Николоз Басилашвили, подозреваемый в участии в договорных матчах, выступил с заявлением

25-я ракетка мира, грузинский теннисист Николоз Басилашвили отреагировал на информацию о том, что немецкие журналисты расследуют дело о договорных матчах с его участием.

«В минувшие выходные мне стало известно, что в публикациях в немецких СМИ упомянули моё имя в связи с утверждениями о так называемых договорных матчах. Эти обвинения не имеют под собой никаких оснований, и я отвергаю их самым решительным образом.

Я не допущу, чтобы моё имя и репутация серьёзно пострадали из-за беспочвенных и абсурдных обвинений. Поэтому я требую, чтобы такие обвинения и ложь были немедленно прекращены, а общественность проинформировали через СМИ о том, что я полностью отрицаю все эти абсурдные обвинения. Я уполномочил немецкую юридическую фирму защищать мои интересы и всеми возможными способами бороться с этой чрезвычайно вредной дезинформацией», — приводит слова Басилашвили Tennis World USA, ссылаясь на заявление агентства, представляющего грузинского спортсмена.

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