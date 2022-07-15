Николоз Басилашвили, подозреваемый в участии в договорных матчах, выступил с заявлением

25-я ракетка мира, грузинский теннисист Николоз Басилашвили отреагировал на информацию о том, что немецкие журналисты расследуют дело о договорных матчах с его участием.
«В минувшие выходные мне стало известно, что в публикациях в немецких СМИ упомянули моё имя в связи с утверждениями о так называемых договорных матчах. Эти обвинения не имеют под собой никаких оснований, и я отвергаю их самым решительным образом.
Я не допущу, чтобы моё имя и репутация серьёзно пострадали из-за беспочвенных и абсурдных обвинений. Поэтому я требую, чтобы такие обвинения и ложь были немедленно прекращены, а общественность проинформировали через СМИ о том, что я полностью отрицаю все эти абсурдные обвинения. Я уполномочил немецкую юридическую фирму защищать мои интересы и всеми возможными способами бороться с этой чрезвычайно вредной дезинформацией», — приводит слова Басилашвили Tennis World USA, ссылаясь на заявление агентства, представляющего грузинского спортсмена.
Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона:
- 15 июля 2022
-
10:55
-
10:55
-
10:41
-
10:29
-
10:10
-
09:21
-
08:35
-
08:23
-
08:09
- 14 июля 2022
-
23:34
-
22:32
-
22:00
-
21:52
-
21:31
-
21:12
-
20:39
-
19:33
-
18:45
-
17:52
-
17:40
-
17:27
-
17:17
-
17:04
-
16:24
-
15:46
-
15:16
-
14:04
-
13:18
-
11:56
-
11:44
-
11:25
-
11:22
-
09:49
-
09:01
-
08:46