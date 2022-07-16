В Испании арестовали преступников, которые намеревались ограбить дом Надаля

Испанские полицейские арестовали группу взломщиков, которая специализировалась на домах известных людей. Потенциальной жертвой преступников был экс первая ракетка мира 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль, сообщает Tennis World USA со ссылкой на Diario de Ibiza.



Сообщается, что полицейские при задержании преступников изъяли у них блокнот. В нём содержался список домов, которые они могли ограбить. В списке был и особняк Надаля, который расположен на Мальорке. Там Надаль живёт со своей супругой Марией Франциской Перелло.



Полицейские арестовали семь человек, входивших в банду. Утверждается, что ранее они проникли в дом полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти и украли оттуда крупную сумму денег. Полицейские подозревают, что эта группировка ограбила ещё 15 домов. Злоумышленники являются выходцами из Албании.

Новость по теме «Отличная ночь с друзьями!» Рафаэль Надаль опубликовал фото с певцом Малума