Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

В Испании арестовали преступников, которые намеревались ограбить дом Надаля

В Испании арестовали преступников, которые намеревались ограбить дом Надаля
Комментарии

Испанские полицейские арестовали группу взломщиков, которая специализировалась на домах известных людей. Потенциальной жертвой преступников был экс первая ракетка мира 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль, сообщает Tennis World USA со ссылкой на Diario de Ibiza.

Сообщается, что полицейские при задержании преступников изъяли у них блокнот. В нём содержался список домов, которые они могли ограбить. В списке был и особняк Надаля, который расположен на Мальорке. Там Надаль живёт со своей супругой Марией Франциской Перелло.

Полицейские арестовали семь человек, входивших в банду. Утверждается, что ранее они проникли в дом полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти и украли оттуда крупную сумму денег. Полицейские подозревают, что эта группировка ограбила ещё 15 домов. Злоумышленники являются выходцами из Албании.

Новость по теме
«Отличная ночь с друзьями!» Рафаэль Надаль опубликовал фото с певцом Малума
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022