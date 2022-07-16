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Уроженка Москвы вышла на теннисный матч с сине-жёлтой ленточкой

Уроженка Москвы вышла на теннисный матч с сине-жёлтой ленточкой
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Сербская теннисистка Александра Крунич, которая является уроженкой Москвы, вышла на матч турнира в Будапеште с сине-жёлтой ленточкой.

В четвертьфинале турнира Крунич встретилась с представительницей Китая Ван Сиюй. Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты, за которые Крунич разгромила свою соперницу со счётом 6:0, 6:1.

В следующем матче Крунич предстоит сразиться с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, которая в своём четвертьфинальном матче обыграла украинскую теннисистку Лесю Цуренко.

Отметим, Крунич в июне выступала с украинкой Надеждой Киченок на турнире в Бирмингеме. Тогда на стадии 1/8 финала Крунич и Киченок уступили латвийско-украинскому дуэту Елена Остапенко – Людмила Киченок.

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