Маррей прокомментировал поражение от Бублика в четвертьфинале турнира в Ньюпорте

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение в четвертьфинале травяного турнира ATP-250 в Ньюпорте (США) от казахстанского теннисиста Александра Бублика.
«В этом сезоне на травяных кортах в целом были как хорошие моменты, так и сложные. Сегодняшний матч и поражение на Уимблдоне разочаровали и расстроили меня, но на турнире в Штутгарте я одержал свою лучшую победу за последнее время. Есть взлёты и падения, но в целом чувствуется небольшой прогресс, и я постараюсь сохранить его на протяжении всего лета на хардовых кортах.
Что касается матча с Александром, это было разочаровывающе. В первом сете дело решила пара очков, во втором у меня было несколько возможностей. Но я думаю, что он провёл очень хороший матч. Хочу продолжать совершенствоваться. Если буду видеть прогресс, то продолжу играть», — приводит слова Маррея Reuters.
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