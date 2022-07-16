Россиянка Анастасия Потапова не сумела пробиться в финал турнира в Лозанне

79-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела пробиться в финал грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария).

В полуфинальном матче Потапова проиграла представительнице Сербии Ольге Данилович (Q) со счётом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 11 минут. Потапова четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Данилович один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Отметим, что для Потаповой это второй финал на уровне WTA-250 в текущем сезоне. В апреле Анастасия стала победительницей грунтового турнира в Стамбуле (Турция).

За титул Данилович сразится с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция, 6) — Петра Мартич (Хорватия).