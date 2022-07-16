Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Россиянка Анастасия Потапова не сумела пробиться в финал турнира в Лозанне

Россиянка Анастасия Потапова не сумела пробиться в финал турнира в Лозанне
Комментарии

79-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела пробиться в финал грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария).

В полуфинальном матче Потапова проиграла представительнице Сербии Ольге Данилович (Q) со счётом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 11 минут. Потапова четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Данилович один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Отметим, что для Потаповой это второй финал на уровне WTA-250 в текущем сезоне. В апреле Анастасия стала победительницей грунтового турнира в Стамбуле (Турция).

За титул Данилович сразится с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция, 6) — Петра Мартич (Хорватия).

Лозанна. 1/2 финала
16 июля 2022, суббота. 12:05 МСК
Ольга Данилович
124
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Анастасия Потапова
79
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022