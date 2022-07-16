Карацев встретится с Басилашвили на старте турнира в Гамбурге, Рублёв — с Бубликом

Завершилась жеребьёвка турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). Соревнования пройдут на грунтовом покрытии с 18 по 24 июля.
Первый номер посева получил шестая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. На старте 19-летний Карлос сразится с представителем Германии Николой Куном. Вторым сеяным стал восьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв, он в первом круге сыграет с казахстанцем Александром Бубликом.
В основную сетку соревнований попали ещё два россиянина – Карен Хачанов (5) и Аслан Карацев. Хачанов в первом раунде встретится с немцем Ян-Леннардом Штруффом, а Карацев – с представителем Грузии Николозом Басилашвили (8).
Действующим чемпионом соревнований является испанец Пабло Карреньо-Буста, его первый соперник в грядущем розыгрыше определится по итогам квалификации.
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