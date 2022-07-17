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Бублик обыграл Каблера и вышел в финал турнира в Ньюпорте

Бублик обыграл Каблера и вышел в финал турнира в Ньюпорте
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Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в финал травяного турнира ATP-250 в Ньюпорте (США). В полуфинале 42-я ракетка мира уверенно обыграл австралийца Джэйсона Каблера. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:2.

Соперники провели на корте 1 час 10 минут. Бублик выполнил 15 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 10. Его соперник трижды подал навылет, трижды ошибся на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В финале турнира в Ньюпорте Бублик встретится с американцем Максимом Кресси. Он в полуфинале обыграл соотечественника Джона Иснера со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

Призовой фонд соревнований в Ньюпорте превышает $ 590 тыс. Российские теннисисты в турнире не участвуют.

Ньюпорт. 1/2 финала
16 июля 2022, суббота. 20:05 МСК
Максим Кресси
41
США
Максим Кресси
М. Кресси
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 3
         
Джон Иснер
22
США
Джон Иснер
Д. Иснер
Ньюпорт. 1/2 финала
16 июля 2022, суббота. 22:20 МСК
Джэйсон Каблер
102
Австралия
Джэйсон Каблер
Д. Каблер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Александр Бублик
42
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Комментарии
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