Бублик обыграл Каблера и вышел в финал турнира в Ньюпорте

Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в финал травяного турнира ATP-250 в Ньюпорте (США). В полуфинале 42-я ракетка мира уверенно обыграл австралийца Джэйсона Каблера. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:2.



Соперники провели на корте 1 час 10 минут. Бублик выполнил 15 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 10. Его соперник трижды подал навылет, трижды ошибся на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта.



В финале турнира в Ньюпорте Бублик встретится с американцем Максимом Кресси. Он в полуфинале обыграл соотечественника Джона Иснера со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

Призовой фонд соревнований в Ньюпорте превышает $ 590 тыс. Российские теннисисты в турнире не участвуют.