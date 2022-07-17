Мартич прокомментировала свою победу в финале турнира в Лозанне
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Хорватская теннисистка Петра Мартич прокомментировала свою победу на турнире на грунтовом турнире категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария), обыграв в финале представительницу Сербии Ольгу Данилович со счётом 6:4, 6:2.
«Я думаю, что играл довольно последовательно с самого начала и до конца. Вчера, и на матчах раньше я не могла этого сделать, у меня было несколько капель. Сегодня я действительно старалась оставаться острой и не позволить ей вернуться в матч», — приводит слова Петры Мартич пресс-служба WTA.
Для 31-летней Мартич это второй титул на уровне WTA в одиночном разряде. Дебютный Петра завоевала в 2019 году на соревнованиях в Стамбуле (Турция).
Призовой фонд турнира в Лозанне составил $ 251 750, за титул Мартич получит более $ 33 тыс.
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