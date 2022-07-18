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Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова отыграли места в рейтинге WTA

Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова отыграли места в рейтинге WTA
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WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова улучшили позиции. Кудерметова поднялась с 19-го на 18-е место, Александрова — с 29-го на 28-е.

Возглавляет рейтинг, как и прежде, полька Ига Свёнтек. Дарья Касаткина идёт 12-й.

Рейтинг WTA. 18 июля
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 8336 очков.
2 (2). Анетт Контавейт (Эстония)— 4326.
3 (3). Мария Саккари (Греция) — 4190.
4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 4030.
5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4010.
6 (6). Арина Соболенко (Беларусь) — 3267.
7 (8). Джессика Пегула (США) — 3087.
8 (7). Даниэль Коллинз (США) — 3022.
9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2886.
10 (10). Эмма Радукану (Британия) — 2717…
12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2635…
18 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2090…
28 (29). Екатерина Александрова (Россия) — 1691…

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