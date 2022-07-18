Анастасия Потапова победила Варвару Грачёву в первом круге турнира в Гамбурге
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Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу в матче первого круга грунтового турнира в Гамбурге (Германия). Соперницей Потаповой, занимающей 63-е место в рейтинге WTA, была её соотечественница Варвара Грачёва (59). Матч завершился со счётом 7:5, 6:3 в пользу Потаповой. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.
Ни Потапова, ни Грачёва ни разу не подали навылет. Анастасия допустила две двойные ошибки и использовала семь брейк-пойнтов из 12 (процент реализации составил 58%), а Варвара дважды ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти (80%).
Во втором круге турнира в Гамбурге Анастасия Потапова сыграет либо с Марией Карле (Аргентина), либо с Евой Лис (Германия).
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