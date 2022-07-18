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Анастасия Потапова победила Варвару Грачёву в первом круге турнира в Гамбурге

Анастасия Потапова победила Варвару Грачёву в первом круге турнира в Гамбурге
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Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу в матче первого круга грунтового турнира в Гамбурге (Германия). Соперницей Потаповой, занимающей 63-е место в рейтинге WTA, была её соотечественница Варвара Грачёва (59). Матч завершился со счётом 7:5, 6:3 в пользу Потаповой. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

Ни Потапова, ни Грачёва ни разу не подали навылет. Анастасия допустила две двойные ошибки и использовала семь брейк-пойнтов из 12 (процент реализации составил 58%), а Варвара дважды ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти (80%).

Во втором круге турнира в Гамбурге Анастасия Потапова сыграет либо с Марией Карле (Аргентина), либо с Евой Лис (Германия).

Турнирная сетка
Гамбург (ж). 1-й круг
18 июля 2022, понедельник. 12:10 МСК
Анастасия Потапова
63
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Варвара Грачёва
59
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
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