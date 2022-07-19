Первый тренер Рыбакиной — о маленькой Елене: не ощущалось, что она может выиграть Уимблдон

Ольга Ключникова, первый тренер Елены Рыбакиной, призналась, что в маленькой Елене Рыбакиной не был виден потенциал уровня победительницы Уимблдона.
«Да, ко мне пришла в группу, я её первый тренер, три года с ней работала. Ощущалось ли, что она — возможная победительница Уимблдона, уже тогда? Нет, не ощущалось, но она относилась к занятиям очень хорошо: для своего уровня внимательно слушала, что ей говорили. Да и вообще азартной такой была: соревнования, эстафеты Лену очень заводили. Была по-игровому невероятно азартной!» — сказала Ольга Ключникова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.
Напомним, уроженка Москвы Елена Рыбакина, которая выступает за Казахстан с 2018 года, одержала победу в финальном матче Уимблдонского турнира. Её соперницей была представительница Туниса Онс Жабер. Рыбакина победила Жабер со счётом 3:6, 6:2, 6:2.
Читайте полное интервью с Ольгой Ключниковой.
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