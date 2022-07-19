Тим обыграл на тай-брейке Гастона и вышел во второй круг турнира в Гштааде
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Австрийский теннисист Доминик Тим вышел во второй круг турнира ATP-250 в Гштааде (Швейцария). В матче первого круга он с большим трудом обыграл француза Юго Гастона. Матч завершился со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (9:7). Продолжительность встречи составила 2 часа.
274-я ракетка мира Тим семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. Его оппонент, занимающий 59-е место в рейтинге ATP, сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх.
Следующим соперником Тима станет аргентинец Федерико Дельбонис, который на старте турнира обыграл шведа Микаэля Имера со счётом 6:4, 7:5. Призовой фонд соревнований составляет более € 530 тыс.
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