Путинцева разгромила 147-ю ракетку мира на старте турнира в Палермо

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева стартовала на турнире WTA-250 в Палермо (Италия) с уверенной победы. Она в матче первого круга обыграла австралийку Джейми Форлис со счётом 6:3, 6:1.



Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. 39-я ракетка мира Путинцева выполнила одну подачу навылет, избежала двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13. 147-я ракетка мира Форлис один раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из двух.



Следующей соперницей Путинцевой станет победительница матча Лорен Дэвис (США) — Диан Парри (Франция). Призовой фонд соревнований в Палермо составляет более € 200 тыс. Действующей чемпионкой турнира является американка Даниэль Коллинз.