Зверев признался, что испугался за карьеру после тяжёлой травмы в матче с Надалем на «РГ»

Вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев признался, что боялся, что ему уже не удастся играть в теннис, после того как получил травму в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем. Напомним, Зверев порвал три боковые связки, и ему потребовалась операция. Из-за этого он пропустил Уимблдон.

«Сначала, конечно, думаешь, что карьера окончена. Больше не можешь двинуть ногой. Было слышно, как что-то ломается. Определённый страх присутствует в этот момент.

Это был горький момент для меня. Матч с Рафой, думаю, мог закончиться как угодно. Я мог бы выйти в финал и сыграть с Каспером Руудом. Я мог бы победить на турнире «Большого шлема», стать номер один в мире и так далее», — приводит слова Зверева Tennis Head, ссылаясь на Sky Deutschland.

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