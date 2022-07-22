Винус Уильямс взяла уайлд-кард на турнир в Вашингтоне

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», американская теннисистка Винус Уильямс сыграет на турнире в Вашингтоне (США). Спортсменка взяла уайлд-кард на соревнования. Она впервые в карьере выступит на этом турнире.



Кроме того, Винус впервые за год примет участие в турнире в одиночном разряде. На Уимблдоне она выступила в дабл-миксте с британцем Джейми Марреем.



«Я рада сыграть на этом турнире. Мне нравится Вашингтон. Буду рада приехать в столицу и сыграть перед публикой, которая меня активно поддерживала», — сказала Уильямс.



Ранее стало известно, что Винус и её сестра Серена получили уайлд-кард на турнир в Торонто (Канада), который будет проходить перед US Open. Серена Уильямс в отличие от сестры сыграла на Уимблдоне в одиночном разряде. Но уже в первом круге она уступила француженке Армони Тан.

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