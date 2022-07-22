Тим прокомментировал первый с 2021 года выход в полуфинал турнира

Бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим прокомментировал выход в полуфинал турнира в Гштааде (Австрия). Он впервые с мая 2021 года сыграет в полуфинале соревнований на уровне ATP.

В четвертьфинале турнира Тим обыграл Хуан-Пабло Варильяс Патино-Самудио. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:3.



«Вчера мне удалось провести очень хороший матч. А сегодня я сумел закрепить ту победу. Это был шаг в правильном направлении. Естественно, мне понравилось далеко не всё. Я не смог поддат на сет, а затем и на матч. Это нервы. Я впервые за полтора года вышел в полуфинал турнира. Для меня это действительно важно. Мне очень нужно набирать очки, чтобы подниматься в рейтинге. В любом случае я очень доволен прогрессом за последние недели», — сказал Тим после матча.