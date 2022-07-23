Все полуфиналисты грунтового турнира в Гштааде являются его бывшими чемпионами
Поделиться
В полуфинал грунтового турнира ATP-250 в Гштааде (Швейцария) вышли четыре бывших чемпиона этого турнира.
В первом полуфинале встретятся австриец Доминик Тим (274-е место в рейтинге ATP), который победил на турнире в 2015 году, и итальянец Маттео Берреттини (15-е место в рейтинге ATP), взявший титул в 2018 году. Во втором — чемпион прошлого года, норвежец Каспер Рууд (5-я ракетка мира) сразится с испанцем Альбертом Рамосом (40-я ракетка мира), одержавшим победу в 2019 году.
Полуфиналы турнира пройдут сегодня, 23 июля. Матч Доминик Тим — Маттео Берреттини запланирован на 12:00 мск, первый сеяный Каспер Рууд и четвёртый номер посева Альберт Рамос должны начать игру не ранее 14:30 мск.
Призовой фонд соревнований превышает € 650 тыс.
Новость по темеКаспер Рууд в упорной борьбе обыграл Хауме Мунара и вышел в полуфинал турнира в Гштааде
Комментарии
- 23 июля 2022
-
00:18
- 22 июля 2022
-
22:53
-
21:11
-
19:22
-
19:11
-
18:30
-
16:38
-
15:52
-
15:33
-
14:58
-
14:27
-
13:17
-
11:14
-
09:48
-
09:01
-
08:15
-
08:02
-
07:34
-
02:50
-
00:59
-
00:34
-
00:07
- 21 июля 2022
-
23:48
-
23:31
-
22:46
-
22:06
-
21:35
-
21:14
-
20:54
-
20:37
-
19:49
-
19:26
-
19:17
-
18:22
-
18:08
Партнерский контент