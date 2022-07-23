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Все полуфиналисты грунтового турнира в Гштааде являются его бывшими чемпионами

Все полуфиналисты грунтового турнира в Гштааде являются его бывшими чемпионами
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В полуфинал грунтового турнира ATP-250 в Гштааде (Швейцария) вышли четыре бывших чемпиона этого турнира.

В первом полуфинале встретятся австриец Доминик Тим (274-е место в рейтинге ATP), который победил на турнире в 2015 году, и итальянец Маттео Берреттини (15-е место в рейтинге ATP), взявший титул в 2018 году. Во втором — чемпион прошлого года, норвежец Каспер Рууд (5-я ракетка мира) сразится с испанцем Альбертом Рамосом (40-я ракетка мира), одержавшим победу в 2019 году.

Полуфиналы турнира пройдут сегодня, 23 июля. Матч Доминик Тим — Маттео Берреттини запланирован на 12:00 мск, первый сеяный Каспер Рууд и четвёртый номер посева Альберт Рамос должны начать игру не ранее 14:30 мск.

Призовой фонд соревнований превышает € 650 тыс.

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