Каспер Рууд в упорной борьбе обыграл Хауме Мунара и вышел в полуфинал турнира в Гштааде
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Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в полуфинал грунтового турнира ATP-250 в Гштааде (Швейцария). В четвертьфинале он в упорной борьбе обыграл испанца Хауме Мунара. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).
Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. Пятая ракетка мира Рууд выполнил три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. 63-я ракетка мира Хауме Мунар четырежды подал навылет, шесть раз ошибся на подаче и сумел реализовать два брейк-пойнта из шести.
Следующий соперник Рууда будет определён позднее. Он сыграет с победителем матча Альберт Рамос-Виньолас (Италия) — Николас Джарри (Чили). Призовой фонд соревнований превышает € 650 тыс.
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