Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд в упорной борьбе обыграл Хауме Мунара и вышел в полуфинал турнира в Гштааде

Каспер Рууд в упорной борьбе обыграл Хауме Мунара и вышел в полуфинал турнира в Гштааде
Комментарии

Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в полуфинал грунтового турнира ATP-250 в Гштааде (Швейцария). В четвертьфинале он в упорной борьбе обыграл испанца Хауме Мунара. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. Пятая ракетка мира Рууд выполнил три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. 63-я ракетка мира Хауме Мунар четырежды подал навылет, шесть раз ошибся на подаче и сумел реализовать два брейк-пойнта из шести.

Следующий соперник Рууда будет определён позднее. Он сыграет с победителем матча Альберт Рамос-Виньолас (Италия) — Николас Джарри (Чили). Призовой фонд соревнований превышает € 650 тыс.

Новость по теме
Хачанов не сумел выйти в полуфинал турнира в Гамбурге, взяв у Алькараса лишь два гейма
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022