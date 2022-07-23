«Я вот-вот взорвусь». Бывшая девушка Бенуа Пэра раскрыла причины расставания с теннисистом
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Жюли Бертен, бывшая девушка французского теннисиста Бенуа Пэра, раскрыла причины их расставания. Сама Бертен – участница нескольких французских реалити-шоу.
Фото: из личного архива Жюли Бертен
«Я хотела хранить молчание, хотела защитить некоторые вещи, но я всё же не шут. Особенно когда выделяла время для человека, который якобы хотел сосредоточиться на своём виде спорта, но вместо этого предпочитал посылать сообщения другим девушкам и назначать им тайные свидания. Я никогда ничего не выношу, ты это знаешь, но прямо сейчас я вот-вот взорвусь. Не задавайте мне больше вопросов, я больше не хочу иметь ничего общего с этим человеком. Вы предупреждали меня, но я не слушала. Я упала с 58-го этажа», — написала Бертен в своих социальных сетях.
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