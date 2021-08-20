Плевки на корт, эмоциональный спад, споры с судьями. Как Бенуа Пэр вытащил себя из кризиса

Бенуа Пэр после скандалов и серии неудачных матчей возвращается на свой уровень. На этой неделе он во второй раз в карьере дошёл до четвертьфинала турнира серии «Мастерс-1000». А ведь Бенуа уже успел прославиться своим экстравагантным поведением не хуже, чем Ник Кирьос. Плевки на корт, эмоциональный спад, споры с судьями — казалось, Пэру уже не остаётся времени на сам теннис. Но всё не так однозначно. Так как же колоритный француз вытащил себя из кризиса? Смотрите нашу видеоподборку.

Текущий сезон складывается для французских теннисистов крайне непросто. Это стало отчётливо видно на домашнем «Шлеме»: в основной сетке «Ролан Гаррос» было 18 местных игроков, но ни один не дошёл до третьего круга. Подобное с французами произошло впервые за 53 года. Свою лепту внёс и Бенуа Пэр, хотя к нему особых претензий нет: ему уже в первом круге попался Каспер Рууд, который проводит феерический сезон на грунте.

К Пэру были претензии в начале сезона, когда он то и дело попадал в скандальные ситуации. Ещё в феврале он достаточно жёстко высказался по поводу карантина в преддверии Australian Open, на котором он в первом раунде уступил Егору Герасимову: «Этот турнир — дрянь. Всё, что здесь произошло, просто стыдно. Я не понимаю, почему с нами поступили нечестно. Я мог бы выиграть сегодняшний матч, если бы провёл на несколько тренировок больше, если бы у меня была нормальная подготовка», — говорил Пэр.

Менее чем через месяц случился новый скандальный эпизод. Пэр не скрывал, что приехал в Буэнос-Айрес в том числе ради местных вечеринок, солнца и пива. Он обещал, что после завершения соревнований обязательно пройдётся по местным барам. В начале второго сета встречи с Франсиско Серундоло Пэр стал оспаривать эйс соперника. По мнению француза, мяч линию не зацепил, но убедить в этом судью не удалось. Бенуа был просто взбешён, начал плевать на отметку падения мяча и выкрикивать нецензурные выражения, за что получил первое предупреждение. Через несколько геймов он снова стал плеваться на корт и уже был оштрафован на один розыгрыш. Пэр вызвал супервайзера и пытался ему доказать, что эти плевки — следствие плохого самочувствия, однако тот ответил, что в связи с пандемией коронавируса подобное поведение неприемлемо. Француз продолжил матч, а в концовке третьего сета демонстративно допустил две двойные подряд, даже не пытаясь попасть в квадрат, за что был освистан публикой.

Бенуа, впрочем, извинился за своё поведение и сослался на «вызванный COVID‐19 эпидемиологический кризис, послуживший причиной психологической усталости и недостатка тренировок». В Федерации тенниса Франции его простили, но буквально через пару недель Пэр снова оказался в центре скандала. После разгромного поражения от Стефаноса Циципаса в Акапулько (3:6, 1:6) он дал понять, что особо и не хотел выкладываться: «Я проиграл в первом круге, так даже лучше. Я смогу поскорее покинуть «пузырь» и буду наслаждаться днями перед стартом турнира в Майами. Теннис не является моим приоритетом в настоящий момент. Моя цель на каждом турнире — поскорее убраться из «пузыря». Я приезжаю на турнир, чтобы заработать денег, а затем еду на следующий. Это моя работа. За победу на турнире ATP-250 ты получаешь всего $ 30 тыс. А за проигрыш в первом круге я забираю чек на $ 10 тыс. Зачем мучиться, чтобы заработать лишь немногим больше?» — рассказал Пэр. Его высказывания вызвали резкую критику со стороны теннисной общественности, в том числе его осудили Марион Бартоли и Тони Надаль. Однако Пэру, похоже, было на это плевать. В прямом смысле слова. На турнире в Барселоне он потерпел седьмое поражение подряд, а после одного спорного эпизода плюнул в сторону судейской вышки.

Новый неоднозначный эпизод произошёл уже в мае на турнире в Риме. В очередной раз не согласившись с решением арбитра, Бенуа взял мобильный телефон и снял след от падения мяча на видео. Судья предупредил, что за это он получит штраф, но француза это не остановило. Он сделал фотографию и показал её сидящим рядом болельщикам: «Никогда не видел, чтобы судья так ошибался». В основном выходки Пэра не находили поддержки среди любителей тенниса. Казалось, что он вот-вот распугает всех своих оставшихся болельщиков. Но на «Ролан Гаррос» после поражения от Рууда фанаты начали скандировать его имя, а сам Бенуа заплакал в полотенце. Возможно, эта поддержка помогла Пэру найти мотивацию. В июле француз наконец заиграл, дошёл до двух подряд четвертьфиналов в Гамбурге и Гштааде, а на этой неделе он замечательно играет на «Мастерсе-1000» в Цинциннати. Бенуа победил Дениса Шаповалова и Джона Иснера, а теперь готовится к четвертьфиналу с Андреем Рублёвым. На соревнованиях подобного уровня Пэр во второй раз в карьере дошёл до 1/4 финала: в Риме в 2013-м он был даже в полуфинале, но после этого заканчивал «Мастерсы» не позже третьего круга. Сейчас француз снова хочет играть и попадать в заголовки теннисных СМИ, а не таблоидов. Сможет ли Рублёв пройти разыгравшегося Пэра?