Маттео Берреттини вышел в финал турнира в Гштааде, уверенно обыграв Доминика Тима
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15-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини уверенно вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария).
В полуфинальном матче Берреттини (2) обыграл чемпиона US Open – 2020 австрийца Доминика Тима со счётом 6:1, 6:4. Встреча продлилась 1 час 19 минут. Берреттини четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Тима три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
За титул в Гштааде Берреттини сразится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия, 1) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 4).
Призовой фонд турнира в Гштааде составил € 534 555. Его действующим чемпионом является Рууд.
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