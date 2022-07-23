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Маттео Берреттини вышел в финал турнира в Гштааде, уверенно обыграв Доминика Тима

Маттео Берреттини вышел в финал турнира в Гштааде, уверенно обыграв Доминика Тима
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15-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини уверенно вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария).

В полуфинальном матче Берреттини (2) обыграл чемпиона US Open – 2020 австрийца Доминика Тима со счётом 6:1, 6:4. Встреча продлилась 1 час 19 минут. Берреттини четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Тима три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За титул в Гштааде Берреттини сразится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия, 1) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 4).

Призовой фонд турнира в Гштааде составил € 534 555. Его действующим чемпионом является Рууд.

Гштаад. 1/2 финала
23 июля 2022, суббота. 12:10 МСК
Доминик Тим
274
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Маттео Берреттини
15
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Комментарии
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