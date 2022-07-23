«Громко сказано». Феррер прокомментировал сравнения Алькараса с Надалем
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Бывший испанский теннисист Давид Феррер согласился с тем, что его соотечественник, шестая ракетка мира Карлос Алькарас, — превосходный игрок, однако сравнения с Рафаэлем Надалем слишком преждевременны.
«Алькарас — великий игрок, и, без сомнения, он будет более успешным теннисистом, чем я. Но будет громко сказано, что это новый Надаль. Карлос должен сделать свою карьеру, я уверен, он станет первой ракеткой мира и будет побеждать на турнирах «Большого шлема», потому что в плане психологии это состоявшийся игрок.
Я очень хорошо знаю его команду, его представителя Альберта и тренерский штаб с Хуан-Карлосом Ферреро во главе, который был первым номером мирового рейтинга. У него очень чёткие идеи», — цитирует Феррера Tennis-infinity.
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