Сафиуллин работает с экс-тренером Карацева. Его подозревают в организации договорных игр

Российский теннисист Роман Сафиуллин работает с бывшим тренером Аслана Карацева, белорусским специалистом Егором Яцюком.

Именно под его руководством Сафиуллин сегодня, 24 июля выиграл турнир категории «челленджер» в Нур-Султане (Казахстан). В карьере россиянина это второй титул в одиночном разряде на турнире такого уровня.

После матча Яцюк в своих социальных сетях опубликовал совместное фото с Сафиуллиным и его трофеем.

«Снова в деле», — подписал снимок тренер.

Фото: из личного архива Егора Яцюка

Ранее немецкие журналисты сообщили, что провели расследование, в ходе которого установили схему проведения договорных матчей. По их информации, во главе схемы стоял именно Яцюк. Также в ней якобы участвовали его бывшие подопечные грузин Николоз Басилашвили и Карацев. Утверждается, что Яцюк предлагал деньги теннисистам за обеспечение нужного результата. Авторы расследования ссылаются на данные ITF.