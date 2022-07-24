Сафиуллин работает с экс-тренером Карацева. Его подозревают в организации договорных игр

Российский теннисист Роман Сафиуллин работает с бывшим тренером Аслана Карацева, белорусским специалистом Егором Яцюком.
Именно под его руководством Сафиуллин сегодня, 24 июля выиграл турнир категории «челленджер» в Нур-Султане (Казахстан). В карьере россиянина это второй титул в одиночном разряде на турнире такого уровня.
После матча Яцюк в своих социальных сетях опубликовал совместное фото с Сафиуллиным и его трофеем.
«Снова в деле», — подписал снимок тренер.
Фото: из личного архива Егора Яцюка
Ранее немецкие журналисты сообщили, что провели расследование, в ходе которого установили схему проведения договорных матчей. По их информации, во главе схемы стоял именно Яцюк. Также в ней якобы участвовали его бывшие подопечные грузин Николоз Басилашвили и Карацев. Утверждается, что Яцюк предлагал деньги теннисистам за обеспечение нужного результата. Авторы расследования ссылаются на данные ITF.
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