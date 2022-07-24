Алькарас — о поражении от Музетти: я играл не лучшим образом, но бился до последнего мяча

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал поражение в финальном матче грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия) от итальянца Лоренцо Музетти.

«Я думаю, что он заслужил сегодняшнюю победу. Конечно, он играл лучше меня. Он всё время был более агрессивен. Я играл не лучшим образом, но бился до последнего мяча и очень доволен этим», — приводит слова Алькараса ATP Tour.

Лоренцо Музетти одержал победу над испанцем со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:4. Призовой фонд турнира составил € 1 770 865.



Напомним, Алькарас поднимется на пятое место благодаря выходу в финал турнира в Гамбурге (Германия). Вне зависимости от итога финала Алькарас, занимающий шестое место в рейтинге, вытеснит из первой пятёрки норвежца Каспера Рууда.