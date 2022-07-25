Каспер Рууд: всегда говорил себе, что после карьеры смогу нагнать весь невыпитый алкоголь

Норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал о своём отношении к алкоголю после победы в финале турнира в Гамбурге (Германия) над итальянцем Маттео Берреттини. Журналисты спросили Каспера, как он будет отмечать триумф.

«Времени праздновать не очень много. Но я всегда говорил себе, что после карьеры смогу нагнать весь невыпитый алкоголь – надеюсь, за 17–18 лет долгой карьеры.

Давайте посмотрим, как всё пойдет, но на самом деле я не пью слишком много алкоголя, хотя у меня есть девушка, которая подталкивает меня немного наслаждаться вином здесь и там. Я начинаю больше пробовать его. Пока предпочтительнее белое. Красное вино слишком крепкое», — приводит слова Каспера Рууда издание Sportskeeda.

Рууд обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:2, тем самым защитив свой титул в Гамбурге.