Каспер Рууд: всегда говорил себе, что после карьеры смогу нагнать весь невыпитый алкоголь

Норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал о своём отношении к алкоголю после победы в финале турнира в Гамбурге (Германия) над итальянцем Маттео Берреттини. Журналисты спросили Каспера, как он будет отмечать триумф.
«Времени праздновать не очень много. Но я всегда говорил себе, что после карьеры смогу нагнать весь невыпитый алкоголь – надеюсь, за 17–18 лет долгой карьеры.
Давайте посмотрим, как всё пойдет, но на самом деле я не пью слишком много алкоголя, хотя у меня есть девушка, которая подталкивает меня немного наслаждаться вином здесь и там. Я начинаю больше пробовать его. Пока предпочтительнее белое. Красное вино слишком крепкое», — приводит слова Каспера Рууда издание Sportskeeda.
Рууд обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:2, тем самым защитив свой титул в Гамбурге.
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