Томми Хаас оценил шансы Александра Зверева выиграть ТБШ после тяжёлой травмы

Четырёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Томми Хаас рассказал, что думает о шансах второй ракетки мира Александра Зверева выиграть мэйджор. Напомним, в полуфинале «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем Зверев получил тяжёлую травму ноги, в результате чего пропустил Уимблдон.

«Ему уже за двадцать, а у него до сих пор нет титула [«Большого шлема»]. Но я бы не стал ставить против него ни при каких обстоятельствах.

После разрыва связок в полуфинале Открытого чемпионата Франции ему впервые пришлось взять длительный паузу в карьере. После этого надо восстановить в себе уверенность, набраться сил. Однако у него хорошее окружение, и я уверен, что ему не придётся долго ждать, прежде чем он вернётся на вершину», — приводит слова Хааса Sportskeeda.

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