Варвара Грачёва проиграла 113-й ракетке мира в первом круге в Варшаве
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Российская теннисистка Варвара Грачёва потерпела поражение в первом круге грунтового турнира в Варшаве (Польша). Соперницей Грачёвой, занимающей 62-е место в рейтинге WTA, была 113-я ракетка мира Лаура Пигосси из Бразилии. Российская спортсменка проиграла со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа.
Спортсменки по разу подали навылет. Грачёва допустила одну двойную ошибку, а её соперница — ни одной. Россиянка использовала лишь два брейк-пойнта из девяти (процент реализации составил 22%), а бразильянка — пять из семи (71%).
Во втором круге Пигосси сыграет с представительницей Аргентины Надией Подороской, которая в первом раунде разгромила Александру Игнатик из Румынии со счётом 6:1, 6:1.
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