Вероника Кудерметова показала солнечное фото с отдыха в Майами

19-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова выложила новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка опубликовала яркую фотографию, сделанную во время отпуска в Майами (США).

Фото: из личного архива вероники кудерметовой

Напомним, Вероника Кудерметова, как и другие российские и белорусские спортсмены, пропустила Уимблдонский турнир 2022 года вследствие отстранения со стороны организаторов мероприятия. Турнир «Большого шлема» на траве в связи с отстранением россиян и белорусов проходил без начисления рейтинговых баллов — такое решение совместно приняли ATP и WTA. Уимблдон-2022 закончился 10 июля. В мужском одиночном разряде победил ставший 21-кратным чемпионом ТБШ серб Новак Джокович, в женском — уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.

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