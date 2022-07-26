Давид Феррер: непонятно, как с моим резюме я остался без «Большого шлема»

Экс третья ракетка мира Давид Феррер прокомментировал то, что его признали лучшим игроком, не взявшим «Большой шлем». Это результат опроса французской газеты L’Equipe.

«Я не придаю этому особого значения. Это большая газета, и я благодарен всем, кто за меня голосовал. Ведь там были отличные игроки. Это и хорошо, и плохо.

С одной стороны, приятно, что после стольких лет в топ-10 тебя признают лучшим в истории, кто не взял «Большой шлем». С другой стороны, непонятно, как с моим резюме я остался без «Большого шлема». Но моё время как игрока уже прошло, и я доволен тем, чего добился», — приводит слова Феррера Superdeporte.

Напомним, лучшим результатом испанца на турнирах «Большого шлема» является финал «Ролан Гаррос» — 2013, в котором он уступил Рафаэлю Надалю в трёх сетах.

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