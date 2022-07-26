Вихлянцева не сумела завершить матч 1-го круга с 17-летней Носковой на турнире в Праге

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не сумела завершить матч первого круга на грунтовом турнире категории WTA-250 в Праге (Чехия).

Россиянка встречалась с 17-летней чешкой Линдой Носковой (WC). Вихлянцева, попавшая в основную сетку в качестве лаки-лузера, снялась при счёте 6:2, 3:1 в пользу Носковой. В общей сложности встреча продлилась 54 минуты. Вихлянцева два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти. На счету Носковой четыре эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Носковой станет пятая сеяная, представительница Франции Ализе Корне.

Призовой фонд турнира в Праге составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021, чешка Барбора Крейчикова.