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Вихлянцева не сумела завершить матч 1-го круга с 17-летней Носковой на турнире в Праге

Вихлянцева не сумела завершить матч 1-го круга с 17-летней Носковой на турнире в Праге
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не сумела завершить матч первого круга на грунтовом турнире категории WTA-250 в Праге (Чехия).

Россиянка встречалась с 17-летней чешкой Линдой Носковой (WC). Вихлянцева, попавшая в основную сетку в качестве лаки-лузера, снялась при счёте 6:2, 3:1 в пользу Носковой. В общей сложности встреча продлилась 54 минуты. Вихлянцева два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти. На счету Носковой четыре эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Носковой станет пятая сеяная, представительница Франции Ализе Корне.

Призовой фонд турнира в Праге составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021, чешка Барбора Крейчикова.

Прага. 1-й круг
26 июля 2022, вторник. 15:50 МСК
Наталья Вихлянцева
265
Россия
Наталья Вихлянцева
Н. Вихлянцева
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3
         
2 		1  
6 		3  
         
Линда Носкова
112
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
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