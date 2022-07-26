Вихлянцева не сумела завершить матч 1-го круга с 17-летней Носковой на турнире в Праге

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не сумела завершить матч первого круга на грунтовом турнире категории WTA-250 в Праге (Чехия).
Россиянка встречалась с 17-летней чешкой Линдой Носковой (WC). Вихлянцева, попавшая в основную сетку в качестве лаки-лузера, снялась при счёте 6:2, 3:1 в пользу Носковой. В общей сложности встреча продлилась 54 минуты. Вихлянцева два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти. На счету Носковой четыре эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
Следующей соперницей Носковой станет пятая сеяная, представительница Франции Ализе Корне.
Призовой фонд турнира в Праге составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021, чешка Барбора Крейчикова.
- 26 июля 2022
-
17:10
-
16:11
-
15:49
-
15:03
-
14:59
-
14:56
-
14:48
-
14:30
-
13:44
-
13:02
-
12:43
-
12:07
-
10:37
-
10:14
-
08:57
-
08:34
-
08:25
-
08:06
-
00:22
-
00:10
- 25 июля 2022
-
23:56
-
22:57
-
22:36
-
22:18
-
21:48
-
21:41
-
21:09
-
20:57
-
20:39
-
20:01
-
18:59
-
18:22
-
17:44
-
17:28
-
16:21