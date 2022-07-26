Анна Блинкова потерпела крупное поражение от Барборы Крейчиковой на старте турнира в Праге

Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия).

В стартовом матче Блинкова проиграла чемпионке «Ролан Гаррос» — 2021, 18-й ракетке мира чешке Барборе Крейчиковой (2) со счётом 3:6, 1:6. Встреча продлилась 1 час 18 минут. Блинкова три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Крейчиковой четыре эйса, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из шести.

В следующем раунде Крейчикова встретится с представительницей Японии Нао Хибино, которая попала в основную сетку в роли лаки-лузера.

Призовой фонд турнира в Праге составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является именно Крейчикова.