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Анна Блинкова потерпела крупное поражение от Барборы Крейчиковой на старте турнира в Праге

Анна Блинкова потерпела крупное поражение от Барборы Крейчиковой на старте турнира в Праге
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Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия).

В стартовом матче Блинкова проиграла чемпионке «Ролан Гаррос» — 2021, 18-й ракетке мира чешке Барборе Крейчиковой (2) со счётом 3:6, 1:6. Встреча продлилась 1 час 18 минут. Блинкова три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Крейчиковой четыре эйса, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из шести.

В следующем раунде Крейчикова встретится с представительницей Японии Нао Хибино, которая попала в основную сетку в роли лаки-лузера.

Призовой фонд турнира в Праге составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является именно Крейчикова.

Прага. 1-й круг
26 июля 2022, вторник. 16:25 МСК
Анна Блинкова
142
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Барбора Крейчикова
18
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Комментарии
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