Эстония запретила российским теннисистам участвовать в турнирах на своей территории

Эстонское правительство ввело запрет на участие российских и белорусских теннисистов в профессиональных теннисных турнирах на своей территории.

Официально игроков о данном решении оповестила Международная федерация тенниса (ITF). В частности, российские теннисистки не смогут принять участие в турнире W25 в Пярну.

«Международный спорт сейчас никоим образом не отделён от политики, Россия и Беларусь используют спорт ради достижения своих стратегических целей. Этим решением мы посылаем чёткий сигнал», — говорится в заявлении Лийны Керсны, исполняющей обязанности министра культуры Эстонии.

Ранее британское правительство также запретило россиянам и белорусам участвовать в турнирах под эгидой LTA. Бан коснулся Уимблдона, ATP и WTA раскритиковали позицию британцев и лишили турнир рейтинговых очков.