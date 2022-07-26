Эстония запретила российским теннисистам участвовать в турнирах на своей территории

Эстонское правительство ввело запрет на участие российских и белорусских теннисистов в профессиональных теннисных турнирах на своей территории.
Официально игроков о данном решении оповестила Международная федерация тенниса (ITF). В частности, российские теннисистки не смогут принять участие в турнире W25 в Пярну.
«Международный спорт сейчас никоим образом не отделён от политики, Россия и Беларусь используют спорт ради достижения своих стратегических целей. Этим решением мы посылаем чёткий сигнал», — говорится в заявлении Лийны Керсны, исполняющей обязанности министра культуры Эстонии.
Ранее британское правительство также запретило россиянам и белорусам участвовать в турнирах под эгидой LTA. Бан коснулся Уимблдона, ATP и WTA раскритиковали позицию британцев и лишили турнир рейтинговых очков.
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