Бенуа Пэр оценил то, что впервые с 2015 года покинет топ-100 рейтинга ATP

Бывшая 18-я ракетка мира французский теннисист Бенуа Пэр прокомментировал то, что на следующей неделе впервые с 2015 года покинет топ-100 рейтинга ATP.

Ранее Пэр неудачно стартовал на турнире категории ATP-250 в Атланте (США). Бенуа потерпел разгромное поражение от американца Дженсона Бруксби (6) со счётом 3:6, 1:6. В данный момент Пэр – 94-я ракетка мира. Для сохранения места в топ-100 ему необходимо было дойти до четвертьфинала соревнований в Атланте. Ориентировочно француз опустится на 111-ю строчку рейтинга.

«Я это заслужил. Давайте посмотрим… сдаваться или будем сражаться?» — написал Пэр в социальных сетях после поражения.

33-летний Пэр – чемпион трёх турниров на уровне ATP. Его лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — четвёртые раунды.