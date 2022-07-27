Бенуа Пэр оценил то, что впервые с 2015 года покинет топ-100 рейтинга ATP

Бывшая 18-я ракетка мира французский теннисист Бенуа Пэр прокомментировал то, что на следующей неделе впервые с 2015 года покинет топ-100 рейтинга ATP.
Ранее Пэр неудачно стартовал на турнире категории ATP-250 в Атланте (США). Бенуа потерпел разгромное поражение от американца Дженсона Бруксби (6) со счётом 3:6, 1:6. В данный момент Пэр – 94-я ракетка мира. Для сохранения места в топ-100 ему необходимо было дойти до четвертьфинала соревнований в Атланте. Ориентировочно француз опустится на 111-ю строчку рейтинга.
«Я это заслужил. Давайте посмотрим… сдаваться или будем сражаться?» — написал Пэр в социальных сетях после поражения.
33-летний Пэр – чемпион трёх турниров на уровне ATP. Его лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — четвёртые раунды.
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