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17-летняя Линда Носкова впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA, обыграв Ализе Корне

17-летняя Линда Носкова впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA, обыграв Ализе Корне
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Чемпионка юниорского «Ролан Гаррос» — 2021 17-летняя чешская теннисистка Линда Носкова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250, который проходит в Праге. В матче второго круга соревнований Носкова, получившая уайлд-кард от организаторов, нанесла поражение пятой сеяной француженке Ализе Корне со счётом 7:5, 1:6, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты.

Носкова трижды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. Корне подала восемь эйсов, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. В третьем сете Носкова отыгралась со счёта 2:4, одержала первую победу над теннисисткой из топ-100 и впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA.

За выход в полуфинал Носкова сыграет с японкой Нао Хибино, попавшей в основную сетку в качестве лаки-лузера.

Прага. 2-й круг
28 июля 2022, четверг. 18:35 МСК
Ализе Корне
38
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 6 7
7 		1 7 9
         
Линда Носкова
112
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
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