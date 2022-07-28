17-летняя Линда Носкова впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA, обыграв Ализе Корне

Чемпионка юниорского «Ролан Гаррос» — 2021 17-летняя чешская теннисистка Линда Носкова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250, который проходит в Праге. В матче второго круга соревнований Носкова, получившая уайлд-кард от организаторов, нанесла поражение пятой сеяной француженке Ализе Корне со счётом 7:5, 1:6, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты.
Носкова трижды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. Корне подала восемь эйсов, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. В третьем сете Носкова отыгралась со счёта 2:4, одержала первую победу над теннисисткой из топ-100 и впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA.
За выход в полуфинал Носкова сыграет с японкой Нао Хибино, попавшей в основную сетку в качестве лаки-лузера.
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