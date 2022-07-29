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Первая ракетка мира Свёнтек потерпела поражение в четвертьфинале домашнего турнира

Первая ракетка мира Свёнтек потерпела поражение в четвертьфинале домашнего турнира
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек уступила в четвертьфинале турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша) француженке Каролин Гарсии, которая занимает 45-е место в рейтинге WTA. Матч завершился со счётом 1:6, 6:1, 4:6.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 19 минут. Свёнтек сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Гарсия один раз подала навылет, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11.

За выход в финал посеянная пятой Каролин Гарсия сыграет с итальянской теннисисткой Ясмине Паолини (58-е место в рейтинге WTA), которая в 1/4 финала одержала победу в противостоянии с Викторией Голубич из Швейцарии.

Варшава. 1/4 финала
29 июля 2022, пятница. 18:05 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 4
6 		1 6
         
Каролин Гарсия
45
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
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