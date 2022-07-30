Патрик Муратоглу рассказал, кого считает одним из самых сильных игроков в туре

Патрик Муратоглу, бывший тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, а ныне работающий с Симоной Халеп, назвал одного из самых сильных игроков в туре среди мужчин. По его мнению, таковым является испанский теннисист Карлос Алькарас, занимающий пятое место в рейтинге ATP.
«На длинных розыгрышах Алькарас проделывает большую работу, чтобы взять ситуацию под контроль. Многие люди говорят, что Алькарас — это Рафа нового поколения игроков. Но может ли он потенциально превзойти его? Я думаю, что Карлос — один из самых сильных игроков в туре», — цитирует Муратоглу Tennis-infinity.
В настоящее время 19-летний теннисист вышел в полуфинал турнира категории АТР-250 в Умаге (Хорватия), где сыграет с итальянцем Джулио Цеппьери.
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