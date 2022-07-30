Муратоглу назвал показатель, в котором Алькарас превосходит Надаля

Известный тренер Патрик Муратоглу сравнил пятую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем и рассказал, в чём 19-летний теннисист превосходит легендарного спортсмена в настоящее время.
«У Рафаэля Надаля одни из лучших показателей в туре на возврате. Он выиграл больше ответных геймов, чем кто-либо другой, и имеет самый высокий процент — 33,5%. Но один игрок превосходит по этой статистике Рафу в этом сезоне. Это Карлос Алькарас. Знаете ли вы, что испанец выигрывает 51,8% своих ответных геймов? Для сравнения — средний показатель тура по этим данным составляет 38,4%», — приводит слова Муратоглу Tennis-infinity.
В настоящее время 19-летний теннисист вышел в полуфинал турнира категории АТР-250 в Умаге (Хорватия), где сыграет с итальянцем Джулио Цеппьери.
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