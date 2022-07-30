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Алькарас: мне снятся кошмары с итальянскими игроками

Алькарас: мне снятся кошмары с итальянскими игроками
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Пятая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями перед полуфинальным матчем на турнире категории АТР-250 в Умаге (Хорватия), где сыграет с итальянцем Джулио Цеппьери, занимающим 168-е место в рейтинге ATP. Отметим, что для 19-летнего теннисиста это будет седьмой полуфинал в сезоне.

«Это будет многое значить для меня, если я смогу стать четвёртой ракеткой мира. Это удивительно. Я здесь играю действительно хорошо, чувствую себя очень комфортно и уверен в своих силах.

Редко приходится играть против левшей, но, конечно, это часть подготовки к следующему раунду. Это будет действительно тяжёлый матч. Мне снятся кошмары с итальянскими игроками, но я постараюсь показать себя с лучшей стороны и выйти в финал», — приводит слова Алькараса ATP Tour.

В случае выхода в финал турнира в Умаге Алькарас станет четвёртым в рейтинге ATP.

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