Наоми Осака: почитала свои старые заметки. Вау, я теперь совершенно новый человек

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака рассказала об изменениях в своём мироощущении.

«Почитала свои старые заметки за прошлый год. Вау, я теперь совершенно новый человек, лол», — написала Осака в своих социальных сетях.

В данный момент Осака готовится принять участие в турнире категории WTA-500, который пройдёт в Сан-Хосе (США) с 1 по 7 августа. В первом раунде Наоми сразится с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь. Японка не выходила на корт ровно два месяца, она пропустила Уимблдон-2022, так как на нём не разыгрывались рейтинговые очки. Таким образом руководство WTA отреагировало на недопуск россиян и белорусов к турниру.