Не сходит с обложек. Богатейшую спортсменку мира критикуют за съёмки в глянцевых журналах

Богатейшая спортсменка мира японка Наоми Осака в последнее время просто не сходит с обложек глянцевых журналов. При этом на «Ролан Гаррос» она отказалась от участия в пресс-конференциях и вообще от общения с представителями СМИ. Некоторые журналисты уже раскритиковали японку и обвинили её в неискренности. Разбираемся, что случилось.

23-летняя японка Наоми Осака — не только одна из самых перспективных, но и одна из самых титулованных теннисисток в туре на сегодняшний день. С 2018 года она успела выиграть 4 турнира «Большого шлема». Потрясающие спортивные успехи и необычное происхождение (отец — гаитянин, мать — японка) привлекли к Наоми внимание спонсоров, особенно японских. Очень быстро она стала зарабатывать миллионы долларов не только благодаря призовым от выступлений на корте, но и коммерческим контрактам. По данным «Форбс», по итогам прошлого года Осака сумела получить $ 55,2 млн, в очередной раз став богатейшей спортсменкой мира за сезон.

Сногсшибательный взлёт позволил Осаке почувствовать себя королевой тенниса. Она даже начала диктовать условия организаторам турниров. Так, в 2020 году на соревнованиях WTA-1000 в Цинциннати японка добилась отмены всех пятничных матчей, призывая поддержать движение BLM. На «Ролан Гаррос» — 2021 Наоми тоже попыталась изменить давно устоявшиеся традиции турниров «Большого шлема». Она объявила, что не будет участвовать в обязательных послематчевых пресс-конференциях «из-за проблем с замкнутостью и ментальностью». Теннисистка даже выразила готовность регулярно выплачивать штрафы за это решение. Однако организаторы всех турниров «Большого шлема» не пошли на поводу у японки и заявили, что она может быть дисквалифицирована со всех мэйджоров за нарушение регламента. В итоге Осака снялась с «Ролан Гаррос» и пропустила Уимблдон.

Турнирная пауза не вытеснила имя Наоми Осаки из информационного поля. За последнее время японка представила документальное реалити-шоу со своим участием, куклу Барби в своём образе, а также оказалась на обложках сразу нескольких глянцевых изданий. Так, Наоми стала участницей ежегодной популярной фотосессии в купальниках для издания Sports Illustrated Swimsuit.

Тема нового выпуска в купальниках этого спортивного глянца — «Разнообразие и принятие себя». Три варианта обложек журнала украсили теннисистка Наоми Осака, певица Megan Thee Stallion и модель-трансгендер Лейна Блум. Наоми оказалась первой японкой и гаитянкой, появившейся на обложке издания.

После появления Осаки на обложке журнала в купальнике разгорелся скандал. Теннисистке досталось от прессы, которая тут же припомнила ей демарш на «Ролан Гаррос». Известный американский журналист Клэй Трэвис отреагировал на эту публикацию, написав в «Твиттере»: «Сказав, что она слишком замкнута, чтобы разговаривать со СМИ после теннисных матчей, Наоми Осака тут же запустила реалити-шоу, представила куклу Барби, а теперь появляется на обложке Sports Illustrated в купальнике».

Своего коллегу поддержала ещё одна американская журналистка Меган Келли, добавив: «Не будем забывать про обложку и интервью Vogue и Time».

Осака отреагировала на эту критику журналистов и написала в адрес Келли: «Учитывая, что вы журналист, я думала, вы потратили время, чтобы изучить сроки, которые уходят на создание журналов. Если бы вы это сделали, то знали бы, что я снялась на всех обложках ещё в прошлом году. Вместо этого ваша первая реакция — налететь на меня здесь и извергнуть весь свой негатив, нужно быть лучше, Меган». Но вскоре японка удалила этот твит и заблокировала журналистку.

Тут же Меган Келли поспешила сообщить общественности, что её забанили, добавив при этом: «Осака утверждает, что снималась на многочисленных обложках, при этом была озабочена проблемами общества и не хотела иметь дел с прессой. Честно, ей просто не нравятся вопросы, которые она не может контролировать. Пусть признает это». Как бы то ни было, но пост Наоми Осаки в «Инстаграме» с обложкой журнала менее чем за сутки уже набрал почти 500 тысяч лайков.

Важно отметить, что Наоми не так давно представила свою собственную коллекцию купальников для женщин вне зависимости от их возраста и телосложения. Линейка этих нарядов включает и бикини, и закрытые купальники в размерах от XS до XL, с некоторыми моделями, доступными и в 2XL.

В разные годы для Sports Illustrated Swimsuit снимались многие известные теннисистки. Например, Мария Шарапова, Эжени Бушар, Анна Курникова, Каролина Возняцки, сёстры Уильямс, Слоан Стивенс.