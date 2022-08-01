Александр Зверев сократил отставание от Даниила Медведева в рейтинге ATP

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Вторая ракетка мира немец Александр Зверев приблизился к лидеру рейтинга россиянину Даниилу Медведеву. В предыдущей версии рейтинга отрыв Медведева от Зверева составлял 925 очков, теперь он равен 775 очков.

Карлос Алькарас обошёл Стефаноса Циципаса и вышел на пятое место. Новак Джокович стал шестым, обойдя Каспера Рууда. Андрей Рублёв остался на восьмой строчке.

Рейтинг ATP. 1 августа

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 7625.

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 6850.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 6165.

4 (5). Карлос Алькарас (Испания) — 5035.

5 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5000.

6 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4770.

7 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 4685.

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3575.

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3445.

10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3395…

24 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1485…

36 (37). Аслан Карацев (Россия) — 1175.

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