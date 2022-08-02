Виктор Янчук высказался о победе Дарьи Касаткиной над Еленой Рыбакиной в Сан-Хосе

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу российской теннисистки Дарьи Касаткиной над чемпионкой Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной (Казахстан) в первом круге турнира в Сан-Хосе. Касаткина обыграла Рыбакину со счётом 1:6, 6:2, 6:0.

«Победа Рыбакиной на Уимблдоне — совсем не аргумент. Есть много интересных девушек, которые выстреливают, а потом пропадают. Выигрыш одного «Большого Шлема» пока ничего не значит. Надо доказывать, что ты можешь выигрывать вдолгую, показывать стабильность, что ты — элита. Время покажет, насколько стабильна Рыбакина.

Если говорить о Касаткиной, Даша уверенно держится на верхушке рейтинга. Касаткина подтвердила свой класс. Хотя, по моему мнению, она ещё не готова выигрывать турниры «Большого шлема», но может обыграть любую теннисистку. Даша набирает и прибавляет. Думаю, уже прошла самый трудный период в своей жизни. Теперь более уверенно приближается к цели. Радует, что женский теннис становится более конкурентным», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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