В ФТР оценили победу Дарьи Касаткиной над Еленой Рыбакиной в первом круге в Сан-Хосе

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу российской теннисистки Дарьи Касаткиной над чемпионкой Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной (Казахстан) в первом круге турнира в Сан-Хосе. Касаткина обыграла Рыбакину со счётом 1:6, 6:2, 6:0.

«Даша и Елена — теннисистки мирового уровня. В силу возраста Даша появилась ещё до Лены, на слуху уже много лет. Рыбакина изначально не должна была быть фаворитом в матче. Для Касаткиной это хорошая победа над соперницей, которая только выиграла турнир «Большого шлема». Это всегда дополнительная мотивация на игру.

Даша сеяная на турнире, выше по рейтингу, соскучилась по игре после паузы. У меня результат не вызывает удивления. Если говорить о счёте, часто бывает, что происходят такие качели. Думаю, девочки сыграют между собой ещё много раз. Это соперничество на долгие годы вперёд», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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