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Стало известно, кто станет новым тренером Наоми Осаки

Стало известно, кто станет новым тренером Наоми Осаки
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что её новым тренером станет её отец – Леонард Франсуа. Также теннисистка раскрыла подробности расставания с прошлым тренером – бельгийцем Вимом Фиссеттом.

«Это были действительно хорошие времена с Вимом, он действительно удивительный тренер. Мы не расстались на плохих условиях. Я просто чувствовала, что мне нужна другая энергия, и в то же время он очень амбициозный парень. Я получила травму и была уверена, что он хотел бы поехать на Уимблдон. Таким образом, подтверждаю, что ничего плохого между нами не происходило.

Я хотела вернуть своего отца на роль тренера, потому что он всегда заставляет меня мыслить нестандартно. Всякий раз, когда я думаю, что что-то идёт плохо, он заставляет меня понимать, что всё гораздо позитивнее, чем кажется. Когда я нервничаю, он начинает танцевать или что-то в этом роде, чтобы мне стало лучше. Так что просто приятно, когда он рядом, и это заставляет меня вспомнить времена, когда я была ребёнком. На данный момент он будет моим главным тренером», – приводит слова Осаки пресс-служба WTA.

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