Стало известно, кто станет новым тренером Наоми Осаки

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что её новым тренером станет её отец – Леонард Франсуа. Также теннисистка раскрыла подробности расставания с прошлым тренером – бельгийцем Вимом Фиссеттом.
«Это были действительно хорошие времена с Вимом, он действительно удивительный тренер. Мы не расстались на плохих условиях. Я просто чувствовала, что мне нужна другая энергия, и в то же время он очень амбициозный парень. Я получила травму и была уверена, что он хотел бы поехать на Уимблдон. Таким образом, подтверждаю, что ничего плохого между нами не происходило.
Я хотела вернуть своего отца на роль тренера, потому что он всегда заставляет меня мыслить нестандартно. Всякий раз, когда я думаю, что что-то идёт плохо, он заставляет меня понимать, что всё гораздо позитивнее, чем кажется. Когда я нервничаю, он начинает танцевать или что-то в этом роде, чтобы мне стало лучше. Так что просто приятно, когда он рядом, и это заставляет меня вспомнить времена, когда я была ребёнком. На данный момент он будет моим главным тренером», – приводит слова Осаки пресс-служба WTA.
- 2 августа 2022
-
14:26
-
13:52
-
13:05
-
12:41
-
12:25
-
11:36
-
11:13
-
11:05
-
10:27
-
09:03
-
08:49
-
08:30
-
08:12
-
07:47
-
07:31
-
06:55
-
05:37
-
02:32
-
01:02
- 1 августа 2022
-
23:25
-
22:19
-
22:06
-
21:29
-
20:31
-
20:24
-
19:21
-
18:46
-
18:26
-
15:12
-
15:06
-
14:36
-
14:17
-
13:41
-
13:39
-
12:52