Иван Лендл: Джокович меня разочаровал. И Надаль тоже

Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде Иван Лендл высказался на тему соперничества Новака Джоковича и Рафаэля Надаля за статус величайшего теннисиста в истории. Джокович 21 раз выигрывал ТБШ, Надаль — 22. У Роджера Федерера 20 титулов на мэйджорах.

«Я разочарован. Я разочарован Новаком. Я также разочарован Рафой. Роджер же, кажется, единственный, кто не играет. Он давно не играл. И он самый старший.

Если, несмотря на это всё, Новак выиграет больше турниров «Большого шлема», я думаю, у нас будет ответ. Если же больше титулов будет у Рафы, ему придётся отвечать на вопросы о прививках и о том, что Новак не играл. И я не думаю, что это справедливо», — приводит слова Лендла сербское издание Novosti.rs.

Напомним, Джокович, не желающий прививаться, уже пропустил Australian Open и, по всей вероятности, не сыграет на US Open.

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