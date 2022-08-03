Вероника Кудерметова и Чжан Шуай одержали победу на турнире в Сан-Хосе в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и китаянка Чжан Шуай прошли во второй круг хардового турнира в Сан-Хосе (США) в парном разряде, обыграв Николь Меликар (США) / Эллен Перес (Австралия).
Кудерметова и Шуай одержали победу со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. На счету Меликар и Перес два эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Кудерметова и Шуай однажды подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из 14.
Во втором круге Кудерметова и Шуай встретятся с парой Кэролайн Доулхайд (США) / Сторм Сэндерс (Австралия).
Вероника Кудерметова прошла во второй круг этого турнира и в одиночном разряде. Чжан Шуай же потерпела поражение от американки Мэдисон Кис.
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