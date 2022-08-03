«Безумие». Джон Иснер — об отказе Джоковичу во въезде в США

Американский теннисист Джон Иснер в своём «твиттере» ответил на вопрос, есть ли теннисисты, призывающие США разрешить играть Новаку Джоковичу.



«Да. Это полное безумие, что он не может выступать на данный момент», — написал Иснер.



Напомним, сербский теннисист не может въехать в США из-за отсутствия прививки от коронавируса. На данный момент его участие в US Open — 2022 под вопросом.



Джокович является 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», а также бывшей первой ракеткой мира. Ему принадлежит рекорд по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP — 373 недели. Также серб является рекордсменом по количеству побед (38) на турнирах серии ATP «Мастерс 1000» в одиночном разряде. На последнем на данный момент турнире серии «Большого шлема» — Уимблдоне — Джокович стал победителем, в финале обыграв австралийца Ника Кирьоса.

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