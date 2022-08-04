Украинец Стаховский рассказал о разговоре с Рублёвым по поводу событий на Украине

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал об общении с российским теннисистом Андреем Рублёвым.
«У меня осталось несколько знакомых, с которыми я периодически созваниваюсь. Хотя почему несколько – один. Они не занимали активную позицию в соцсетях или публично, хотя имеют на это платформу, наверное. Я за это их виню и не виню, потому что это решение каждого и каждому с этим решением жить. С Андреем Рублёвым я разговаривал до того, как их отстранил Уимблдон и после его крайнего интервью с Касаткиной. Я сказал ему: «Смотри, тебе с этим жить, если тебе комфортно жить, когда ты ничего не говоришь – это твоя жизнь. Но пойми, что за все, что сейчас происходит, когда-нибудь придётся отвечать», — сказал Стаховский в интервью на YouTube-канале Football Hub.
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