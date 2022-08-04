Жабер одолела Кис и прошла в третий круг турнира в Сан-Хосе

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Сан-Хосе Стейт Юниверсити Теннис Центр» состоялся матч второго круга одноимённого турнира, в котором сошлись 27-летняя спортсменка из Туниса Онс Жабер (5-е место в рейтинге WTA) и 27-летняя представительница США Мэдисон Кис (27-е место в рейтинге).



Встреча завершилась победой Жабер в двух сетах – 7:5, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час и 21 минуту.



На счету Жабер одна подача навылет, две двойные ошибки и 5 из 8 реализованных брейк-пойнтов (63%). У её соперницы – нет эйсов, четыре двойные ошибки и 2 из 2 (100%) удачных брейк-пойнтов.



В следующем круге соперницей Жабер станет победительница пары Клэр Лю (79-й номер рейтинга) – Вероника Кудерметова (19-й номер рейтинга).