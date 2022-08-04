Жабер одолела Кис и прошла в третий круг турнира в Сан-Хосе
Поделиться
В Сан-Хосе (США) на стадионе «Сан-Хосе Стейт Юниверсити Теннис Центр» состоялся матч второго круга одноимённого турнира, в котором сошлись 27-летняя спортсменка из Туниса Онс Жабер (5-е место в рейтинге WTA) и 27-летняя представительница США Мэдисон Кис (27-е место в рейтинге).
Встреча завершилась победой Жабер в двух сетах – 7:5, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час и 21 минуту.
На счету Жабер одна подача навылет, две двойные ошибки и 5 из 8 реализованных брейк-пойнтов (63%). У её соперницы – нет эйсов, четыре двойные ошибки и 2 из 2 (100%) удачных брейк-пойнтов.
В следующем круге соперницей Жабер станет победительница пары Клэр Лю (79-й номер рейтинга) – Вероника Кудерметова (19-й номер рейтинга).
Комментарии
- 4 августа 2022
-
07:05
-
06:55
-
06:00
-
05:36
-
05:27
-
04:58
-
01:59
-
01:30
-
00:45
-
00:26
- 3 августа 2022
-
21:52
-
15:37
-
15:10
-
14:42
-
14:40
-
12:36
-
12:00
-
11:59
-
11:50
-
11:24
-
10:22
-
10:05
-
09:32
-
09:24
-
09:11
-
09:07
-
08:45
-
08:40
-
08:28
-
08:14
-
07:50
-
07:25
-
06:48
-
06:09
-
05:48
Партнерский контент