Наоми Осака высказалась о каминг-ауте Дарьи Касаткиной

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака высказалась о каминг-ауте 12-го номера рейтинга WTA Дарьи Касаткиной. Ранее Касаткина призналась в нетрадиционной ориентации.

«Я подумала, что просто удивительно, как она это сделала. Я действительно считаю, что мы должны сплотиться, чтобы поддержать её, потому как ситуация немного опасная. Во всём этом действительно невероятно то, что она признаётся и отстаивает то, во что верит. Я всегда поддерживаю это», — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.

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